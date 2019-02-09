مصر | كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق مذبوح داخل مخزن بالرمل

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تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية من كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق مذبوح داخل مخزن بالرمل .

وورد بلاغ لقسم شرطة ثانٍ الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بمقتل أحد الأشخاص داخل مخزن للمواد الغذائية كائن بعقار بشارع طولون دائرة القسم بالإنتقال والفحص تبين أن الجثة "عبدالستار.س"، 41 سنة، سائق ، ومُقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل ، وموضوعة داخل غطاء بلاستيك وبها جرح ذبحي، وعدة جروح طعنية متفرقة بالجسم، وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده أن مرتكب الحادث "حسني.إ"، 36 سنة، مالك المخزن محل البلاغ ، ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف وقرر أنه مدين للمجني عليه بمبلغ قدره 400 ألف جنيه ، وتعثره في السداد وتحريره عدد 2 شيك بنكي بالمبلغ وأضاف بحضور المجني عليه وطلب منه سداد الدين ، فاصطحبه للمخزن وباغته وتعدى عليه بسكين فأحدث إصابته التي أودت بحياته ، واستولى على سيارته ، وقام بإخفائها بجراج بمنطقة السيوف بدائرة القسم ، بمساعدة سائق مركبة "توك توك" ، "تم ضبطه" ، وبإرشاده تم ضبط السيارة ، وبداخلها هاتف المجنى عليه ، وقرر تخلصه من الأداة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض علىى النيابة المختصة لتولي التحقيقات.