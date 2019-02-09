مصر | كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق مذبوح داخل مخزن بالرمل

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تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية من كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق مذبوح داخل مخزن بالرمل .
وورد بلاغ لقسم شرطة ثانٍ الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بمقتل أحد الأشخاص داخل مخزن للمواد الغذائية كائن بعقار بشارع طولون دائرة القسم بالإنتقال والفحص تبين أن الجثة "عبدالستار.س"، 41 سنة، سائق ، ومُقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل ، وموضوعة داخل غطاء بلاستيك وبها جرح ذبحي، وعدة جروح طعنية متفرقة بالجسم، وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده أن مرتكب الحادث "حسني.إ"، 36 سنة، مالك المخزن محل البلاغ ، ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف وقرر أنه مدين للمجني عليه بمبلغ قدره 400 ألف جنيه ، وتعثره في السداد وتحريره عدد 2 شيك بنكي بالمبلغ وأضاف بحضور المجني عليه وطلب منه سداد الدين ، فاصطحبه للمخزن وباغته وتعدى عليه بسكين فأحدث إصابته التي أودت بحياته ، واستولى على سيارته ، وقام بإخفائها بجراج بمنطقة السيوف بدائرة القسم ، بمساعدة سائق مركبة "توك توك" ، "تم ضبطه" ، وبإرشاده تم ضبط السيارة ، وبداخلها هاتف المجنى عليه ، وقرر تخلصه من الأداة المستخدمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض علىى النيابة المختصة لتولي التحقيقات.
دواء للضعف الجنسي وراء مقتل طبيب الشرقية بـ10 طعنات
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط عاطل قتل طبيب شهير فى الشرقية انتقامًا منه بسبب دواء ضعف جنسى.
يذكر أن أجهزة الأمن بالشرقية، كانت قد تلقت بلاغا بمقتل "محمد إبراهيم محمد إبراهيم زايد" وشهرته "محمد زايد" 61 عاما، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى التل الكبير سابقا، ومقيم مدينة فاقوس على يد مجهولين اقتحموا عيادته الخاصة الكائنة بالقرية.
وتبين من التحريات الأولية وسؤال شهود العيان وأقاربه أن مجهولين اقتحما العيادة الخاصة به أثناء مباشرة عمله، مشهرين الأسلحة البيضاء في وجهه ومزقا جسده بـ10 طعنات، ولاذا بالفرار هاربين إلى جهة غير معلومة، وتم نقله للمستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما أصيبت الممرضة بحالة إغماء.
وتم تشكيل فريق بحث من مباحث الشرقية وبرئاسة مفتيشى قطاع الأمن العام، وتوصلت جهود فريق العمل الى تحديد هوية مرتكب الواقعة "سامي. س. ع"، ٣٤ سنة، عاطل ومقيم الطويلة مركز فاقوس، بسبب اعطائه دواء اثر سلبًا على حالته النفسية والضعف الجنسي.
وعقب تقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهم، بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا بأنه توجه إلى الطبيب للعلاج من الضعف الجنسى، وقام المجنى عليه باعطائه دواء، ولكن أثر على حالته النفسية سلبيا، فقرر الانتقام من الطبيب بمهاجمته وقتله.
وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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