مصر | القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 2.5 كيلو أستروكس بالمطرية وعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 2.5 كيلو أستروكس بالمطرية وعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 2,5 كيلو أستروكس بالمطرية وعين شمس.

وتعود البداية عندما تمكنت مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط كلٍ من "عوف. ع"، 32 سنة، مسجل شقي خطر "سرقة بالإكراه" سبق اتهامه في 12 قضية ، "تامر. ل"، 27 سنة، سبق إتهامه في قضية "سلاح بدون ترخيص" وبحوزتهما ( كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,050 كيلو جرام- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالي).

كما تمكنت مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط "محمد. س"، 30 سنة، وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,500 كيلو جرام- سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.