مصر | سقوط هارب من الإعدام أبان أحداث ثورة يناير منتحلا صفة آخر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط هارب من الإعدام أبان أحداث ثورة يناير منتحلا صفة آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام ضبط سجين هارب خلال أحداث يناير عام 2011 ومحكوم عليه بالإعدام في قضية قتل منتحلاً شخصية آخر للهروب من الأجهزة الأمنية.

وتوصلت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام إلى محل اختباء "محمد.م.ع"، مقيم بمحافظة الإسكندرية ( هارب من ليمان أبوزعبل خلال يناير 2011 على ذمة قضية " قتل " والمحكوم عليه فيها بالإعدام، ومطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن سنتين في قضية استعمال قوة ) وذلك بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة، وعثر بحوزته على ( كارنية بإسم آخر منسوب صدوره إلى إحدى الجمعيات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.