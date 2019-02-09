مصر | الإفراج عن 550 سجينا بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفراج عن 550 سجينا بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الداخلية، أنه استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (52/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لسنة 2019 فقد واصل قطاع مصلحة السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (199) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وكما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (351) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

دواء للضعف الجنسي وراء مقتل طبيب الشرقية بـ10 طعنات نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط عاطل قتل طبيب شهير فى الشرقية انتقامًا منه بسبب دواء ضعف جنسى. يذكر أن أجهزة الأمن بالشرقية، كانت قد تلقت بلاغا بمقتل "محمد إبراهيم محمد إبراهيم زايد" وشهرته "محمد زايد" 61 عاما، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى التل الكبير سابقا، ومقيم مدينة فاقوس على يد مجهولين اقتحموا عيادته الخاصة الكائنة بالقرية. وتبين من التحريات الأولية وسؤال شهود العيان وأقاربه أن مجهولين اقتحما العيادة الخاصة به أثناء مباشرة عمله، مشهرين الأسلحة البيضاء في وجهه ومزقا جسده بـ10 طعنات، ولاذا بالفرار هاربين إلى جهة غير معلومة، وتم نقله للمستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما أصيبت الممرضة بحالة إغماء. وتم تشكيل فريق بحث من مباحث الشرقية وبرئاسة مفتيشى قطاع الأمن العام، وتوصلت جهود فريق العمل الى تحديد هوية مرتكب الواقعة "سامي. س. ع"، ٣٤ سنة، عاطل ومقيم الطويلة مركز فاقوس، بسبب اعطائه دواء اثر سلبًا على حالته النفسية والضعف الجنسي. وعقب تقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهم، بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا بأنه توجه إلى الطبيب للعلاج من الضعف الجنسى، وقام المجنى عليه باعطائه دواء، ولكن أثر على حالته النفسية سلبيا، فقرر الانتقام من الطبيب بمهاجمته وقتله. وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.