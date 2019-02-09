مصر | تأجيل دعوى علياء المهدي لإلغاء التحفظ على أموالها لـ6 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى علياء المهدي لإلغاء التحفظ على أموالها لـ6 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من علياء محمد المهدي ضد وزير الداخلية، والتي تطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموالها لجلسة 6 أبريل المقبل.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 49741 لسنة 71 قضائية بوقف قرار التحفظ على أموالها.