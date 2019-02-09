انت الان تتابع البرلمان الإفريقي: رئاسة السيسي للاتحاد مهمة للمرحلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد النائب الأول لرئيس برلمان عموم إفريقيا عضو البرلمان التنزاني سيتفن ماسيلي، على أهمية رئاسة عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي خلال هذه المرحلة، وأن البرلمان الأفريقى سيدعم الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى ويتعاون بشكل وثيق مع مصر خلال الرئاسة، قائلا إن برلمان عموم أفريقيا يعد ذراعا للاتحاد الإفريقي والسيسي سيتسلم رئاسة الاتحاد اعتبارا من غد الأحد وبالتالي سيكون التعاون وثيقا معه، جاء ذلك تصريحات له، اليوم السبت، على هامش أعمال القمة الإفريقية المنعقدة حاليا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأشاد ماسيلي بالجهود التى ينفذها السيسي وحرصه على دعم الشباب وإعطائهم الفرصة للمشاركة فى اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعد نموذجا يحتذى بها فى دول إفريقيا، لأنه ينبغى إعطاء أولوية وفرص أكبر للشباب من أجل المساهمة فى تنمية ونهضة إفريقيا.اقرأ أيضا| السيسي يسافر إثيوبيا لتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقيوأثنى