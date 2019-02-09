انت الان تتابع غدا.. قطع المياه عن الشيخ زايد و6 أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انقطاع المياه - صورة تعبيرية

صرح المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، في بيان له، اليوم السبت، بأنه سيتم قطع المياه عن الحيين (16، 17)، والحي 13 بالمجاورة 6، بمدينة الشيخ زايد، وكذلك بعض المناطق بالتوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر، وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد ظهر غد الأحد، نظرا لأعمال الإصلاح والصيانة بخط المياه قطر 1800 مم من المأخذ المُغذى لمحطة المياه، موضحا أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأشار فهمي إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.يذكر أن محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، صرح في يوليو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، وذلك في