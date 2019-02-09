شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تطلق مبادرة «شباب للنيل»: «معًا سنقضي على التلوث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السبت، مبادرة «شباب للنيل» لتنظيف نهر النيل من المخلفات خاصة البلاستيكية، وذلك من الاتحاد المصري للشراع والتزلج على الماء وبالتعاون مع إحدى المؤسسات الشبابية المهتمة بالعمل البيئي Greenish وحملة Very Nile وبمشاركة مجموعة من الشباب والشابات المتطوعين، والفنان أحمد مجدي، والفنانة مي الغيطي.

وقال «فؤاد»، في كلمتها للشباب، إن الوزارة حرصت خلال الأشهر السابقة أن تؤدي مهمتها في صون وحماية الموارد الطبيعية بمشاركة الشباب والمجتمع المدني باعتبارهم شريكا أساسيا في نجاحها، مضيفة أن الوزارة تقوم بمجموعة من الاجراءات المستمرة ومنها التفتيش الدوري على المنشآت التي تصرف بشكل مباشر أوغير مباشر والرصد الدوري لنوعية المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى مساعدة الشركات على توفيق أوضاعها البيئية، حيث ساعدت الوزارة هذه الشركات في الحصول على منح بقيمة 25 مليون يورو لتوفيق أوضاعها البيئية.

وأوضحت الوزيرة أن مبادرة «شباب للنيل» هي خطوة ضمن تلك الاجراءات والمبادرات التي تهدف إلى التوعية بضرورة الحفاظ على النيل من التلوث والمشاركة في تخليصه من ملوثاته وما يلقى فيه من مخلفات خاصة المخلفات البلاستيكية، مضيفة أن إطلاق المبادرة سيتبعه حملات أخرى في محافظات الاقصر وأسوان وأسيوط وقنا بهدف التخلص من أكبر قدر من المخلفات الملوثة للنهر، ومساعدة الشباب على ادراك أهمية النهر.

مبادرة «شباب للنيل» لتنظيف نهر النيل من المخلفات

مبادرة «شباب للنيل» لتنظيف نهر النيل من المخلفات

وأكدت أن المخلفات التي سيتم جمعها اليوم سيتم فرزها واستخراج الصالح منها لإعادة التدوير من خلال إحدى جمعيات المجتمع المدني، والمخلفات غير الصالحة للتدوير سيتم نقلها إلى المدفن المحكوم، مشيرة إلى حرص الوزارة على استدامة نتائج تلك الإجراءات من خلال دمج الشباب والأطفال في المراحل الدراسية المختلفة، حيث أطلقت الوزارة من 4 أشهر مبادرة حراس النيل لتشجيع الأطفال على المشاركة في تنظيف النهر من المخلفات، ليدركوا أهميته وضرورة الحفاظ عليه من التلوث، واستكملنا المبادرة في عدد من المحافظات من خلال الافرع الاقليمية لجهاز شؤون البيئة.

وفي ختام كلمتها، قالت الوزيرة: «سنبدأ بقوة معكم ونستكمل الرحلة بالمحافظات؛ فمعا سنقضي على التلوث».

من جانبه، أشاد عمرو أبوالسعود، رئيس الاتحاد المصري للشراع، بالمبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، مؤكدا أهميتها لرفع الوعي بضرورة الحفاظ على النيل من التلوث، وأن تكون انطلاقة لمبادرات أخرى لتنظيف الشواطئ على مستوى الجمهورية.

كما أكد الفنان أحمد مجدي والفنانة مي الغيطي على دعمهما لتلك المبادرة التي اتخذت بعدا مختلفا برعاية وزيرة البيئة لها، وطالبا المتطوعين من الشباب على الاستمرار في تلك الحملات والمبادرات لمساعدة النيل على التنفس مرة أخرى.