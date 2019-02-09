شكرا لقرائتكم خبر عن قطعًا لألسنة الناس حول سلوكها.. يقتل شقيقته أثناء سجودها للصلاة بأسيوط (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم عامل بمركز البداري في أسيوط على قتل شقيقته أثناء أدائها صلاة الظهر بمنزله انتقامًا لشرفه.

وتلقى اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسماع دوي طلقات نارية داخل أحد المنازل المجاورة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وبالمعاينة تبين وفاة المدعوة «نجلاء. م.ه»، 37 سنة، ملقاة على سجادة الصلاة ويجلس بجوارها شقيقها المدعو «عوض. م. ه» عامل.

وبالبحث والتحري وسماع أقوال شقيقها، تبين أن المجني عليها توجهت إلى منزل شقيقها قبل صلاة الظهر، وقام شقيقها بمواجهتها بما يردده أهالي المنطقة حول سوء سلوكها، وأن أحد الأشخاص يتردد عليها في المنزل، إلا أنها نفت ذلك، وأثناء قيامها بأداء الصلاة قام شقيقها بإشهار سلاح ناري كان بحوزته وأرداها قتيلة.

وجرى نقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام، وأمر المستشار إسلام مشهور، وكيل نيابة البداري، بحبس المتهم 4 أيام للتحقيق.