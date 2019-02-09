شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يطلق ماراثون رياضيًا بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والي، ماراثون رياضيا بمحافطة الدقهلية تحت عنوان «لو أنت مريض بالإدمان عندنا العلاج بالمجان» لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات، في إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات»، وشارك في الماراثون الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والعديد من شباب وحدة المتطوعين لدى الصندوق، بالتنسيق مع المحافظة.

يستهدف الماراثون إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023»، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج مجانا وفى سرية تامة من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 22 مركزا علاجيا حتى الآن، منهم فرع الخط الساخن بالمنصورة، حيث تم إطلاق الماراثون من أمام مبنى ديوان عام المحافظة حتى مبنى الاستاد الرياضى.

وقام المتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بتوزيع مطبوعات على الشباب، وتتضمن المطبوعات تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض، ولاقى الماراثون قبولا كبيرا من جانب المواطنين والشباب، حيث تفاعل الشباب ورددوا هتافات «أنت أقوى من المخدرات.. لو انت مريض بالإدمان عندنا العلاج بالمجان من خلال الخط الساخن16023 .. من غير دخان هنعيش في أمان.. لا للإدمان عايزين نعيش في أمان».

يأتى ذلك في إطار البرامج الوقائية التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى في محافظة الدقهلية، حيث تم تنفيذ برنامج «اختار حياتك» في 200 مدرسة لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات بالمحافظة على مدار العام الماضى وكذلك تنظيم ندوات اليوم الواحد واستهدفت توعية أكثر من 2000 شاب بأضرار الإدمان، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لإعداد كوادر لعدد 150 شابا، كما قامت الوزيرة غادة والى العام الماضى بافتتاح مركز لعلاج الإدمان تابع للخط الساخن بكلية الطب جامعة المنصورة والتى تم إنشاؤه بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان وجامعة المنصورة واستفاد من خدماته العلاجية ما يقرب من 4 آلاف مريض منذ افتتاح المركز في إبريل الماضى وحتى نهاية 2018.