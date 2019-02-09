شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وزراء يرافقون السيسي في أديس أبابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي، وضم وفد الرئيس كلا من السفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، واللواء محسن عبدالنبي، مدير مكتب الرئيس، والسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتعمل مصر خلال خطة طموحة لدفع جهود التنمية في القارة الأفريقية وإيجاد حلول وتحركات عملية على أرض الواقع من خلال خبرة مصر في مجالات كثيرة كالتنمية والرعاية الصحية للقضاء على الأمراض المنتشرة في القارة الأفريقية واكتملت الاستعدادات النهائية في مركز المؤتمرات بالاتحاد الأفريقي بأديس أبابا تحضيرًا لاستقبال قادة الدول الأفريقية المشاركين في أعمال القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي، والتي تنطلق، الأحد، ويتسلم خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد.