شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 500 كاميرا مراقبة محظورة الاستيراد بميناء غرب بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، في إحباط محاولة تهريب قرابة 500 كاميرا مراقبة للبلاد محظور استيرادها من الخارج بميناء غرب بورسعيد البحري.

وتمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد من ضبط «184 كاميرا على شكل مصباح كهربائي مزودة بمايك لتسجيل الصوت، وكارت ذاكرة، 280 كاميرا على شكل جهاز استشعار حرائق مزودة بمايك لتسجيل الصوت، وكارت ذاكرة»، داخل حاوية واردة إلى ميناء غرب بورسعيد قادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى مكاتب الاستيراد ملك «سامح.ع.م» مواليد 1976، غير واردة بالمستندات، وأصناف محظور استيرادها.

وبسؤال «محمد.م.ع» مستخلص جمركي، أقر بصحة الواقعة، ونفى علمه بما تحويه الرسالة من أصناف ممنوعة ومحظورة.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيق.