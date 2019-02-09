شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: افتتاح 27 منفذ بيع بـ32 مجلسًا قرويًا تحت مسمى «دكان بلدنا» قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف أنه سيتم افتتاح 27 منفذ بيع ثابت على مستوى المحافظة في 6 مراكز لتغطي 32 وحدة قروية «تحمل اسم دكان بلدنا»، حيث تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة المحافظة في مجال توفير السلع بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة في هذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى أن الخطة الجاري تنفيذها في هذا الإطار ترتكز على عدة محاور، أهمها زيادة المعروض من السلع عن طريق زيادة المنافذ الثابتة والمتحركة لتغطي المدن والقرى، بالإضافة إلى التركيز على توفير فرص عمل للمواطنين، خاصة الشباب، علاوة على تكثيف الرقابة من خلال التموين والوحدات المحلية وأجهزة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة.

وأوضح اللواء تامر أبوالنجا، السكرتير العام المساعد، أن هذه المنافذ التي من المقرر أن يتم افتتاحها، خلال شهر مارس القادم، كانت متوقفة لسنوات، بسبب بعض المعوقات، مضيفا أن المحافظ المستشار هاني عبدالجابر قد كلفه بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف، وبالفعل تم تذليل المعوقات، وصولاً إلى طرح هذه المنافذ طبقاً لشروط ومعايير محددة، وتم اختيار 27 مواطناً وتحديد قيمة الإيجار ضمن عقد قانوني موحد.

وأضاف السكرتير العام المساعد أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة على تمويل الذين تم اختيارهم وانطبقت عليهم الشروط ليتمكنوا من شراء السلع التموينية والأساسية التي سيتم بيعها عن طريق هذه المنافذ، وذلك أيضاً بالتنسيق مع مديرية التموين والوحدات المحلية للمراكز والمدن.