شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه في مصر القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء محمد منصور، مساعد الوزير للقطاع، جهودها في مكافحة جرائم السرقة، بضبط المتهمين وإعادة المسروقات، حيث تمكنت الخدمات الأمنية من إعادة سيارة تاكسي سرقت بالإكراه من صاحبها في مصر القديمة، كما أعادت أجهزة الأمن سيارة سرقت من أحد الجراجات في دار السلام.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من أحد الأشخاص مقيم إمبابة بالجيزة، بأنه حال قيادته سيارة تاكسي ملك والده، ويعمل عليها كسائق بشارع اللبيني، بمنطقة الهرم بالجيزة، إستقل بصحبته شخصان بقصد توصيلهما لأعلى الطريق الدائري بدائرة القسم، وفور وصولهم لمنطقة سلم الجبس بعزبة خيرالله في مصر القديمة، استوليا على السيارة وهاتفه المحمول كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض «مطواة» وحال مقاومتهما أحدثا إصابته بأماكن متفرقة.

وقالت التحريات إنه في وقتٍ لاحق قاما المتهمان بالتواصل مع أحد أقارب المجني عليه من الهاتف المستولى عليه وساوماه على دفع مبلغ 30 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة، بإجراء التحريات تبين وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من «علوان م. ع» 23 سنة ومقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه في قضية «سرقة» والمقضي فيها بالحبس 3 سنوات، و«محمد م. ح.» 23 سنة ومقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام، سبق اتهامه في قضية «ضرب».

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش عيار 12مم، و4 طلقات لذات العيار وسلاح أبيض «مطواة» والهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهما ضُبطت السيارة.

وفي دار السلام، تبلغ لقسم الشرطة دارالسلام من سائق ومقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة سيارة «تابعة لجهة عمله» حال توقفها بأحد الجراجات بدائرة القسم وبالبحث والتحري تبين أن وراء ارتكاب الوقعة كلٍ من «حسين ح. ع.» 40 سنة، سائق ومقيم بالجيزة، سبق اتهامه في قضية «ضرب وإحداث عاهة» ومطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئي «تبديد، سلاح بدون ترخيص»، و«محمد ن. ح.» 26 سنة، سائق، مطلوب التنفيذ عليه في 10 أحكام حبس جزئي «تبديد»، و«وائل ع. ع.» 35 سنة، سائق، مقيمون بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها.

وفي حلوان، وعقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط كلٍ من شابين وبحوزتهما سيارة بدون أوراق تُفيد ملكيتها.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب«المفتاح المصطنع» من دائرة قسم شرطة المرج وأنهما حضرا لمنطقة حلوان بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم التوصل إلى مالك السيارة، وتبين أنه كان في سبيله للإبلاغ عن الواقعة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل الوقائع.

المتهمين ببيع سيارة مسروقة في حلوان