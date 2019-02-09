شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للإعلام» يشارك في منتدى مستقبل الاتصال الحكومي بدبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الأحد، بمنتدى مستقبل الاتصال الحكومي بدبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويبحث «زين»، خلال مشاركته بالمنتدى، سبل فتح آفاق جديدة للتعاون الإعلامي مع شركاء العمل الإعلامي العربي بهدف تنشيط التعاون الإعلامي مهنيا واقتصاديا مع مختلف الهيئات والمؤسسات الاعلامية العربية.

كما يجري العديد من اللقاءات في إطار المنتدى للتنسيق والتشاور حول المستجدات في مجال الإعلام لمواكبة التطورات الحديثة التي يشهدها الاعلام على الساحة الاقليمية والدولية والعمل على تفعيل التواصل والتكامل بين الوطنية للإعلام والهيئات الإعلامية في الدول العربية.

يذكر أن المنتدى يعقد في الفترة من 10-12 فبراير الجاري، ويشارك به وزراء إعلام ورؤساء الهيئات والمؤسسات الإعلامية من مختلف الدول العربية.