شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعيد السلطات المصرية، الأحد، فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين أمام الفلسطينيين، بعد إغلاقه يومين متتاليين للعطلة الأسبوعية.

وقال مصدر مسؤول في معبر رفح إنه يتم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر لعبور العالقين بالجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

وأضاف المصدر أنه يتم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، علاوة على توفير عدد إضافى من السيارات لنقلهم بين الجانبين.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية ألية السفر عبر معبر رفح البري، وذلك للمتبقي من الحافلة الخامسة والحافلتين السادسة والسابعة من كشف (2/6) مع ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات الدرجه فيها أسمائهم وعدم التأخر عنها، على أن يكون التواجد غدا في السادسة والنصف صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.