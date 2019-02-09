شكرا لقرائتكم خبر عن تأييد حبس صفوت حجازي عامًا بتهمة إهانة القضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت محكمة النقض، السبت، الطعن المقدم من صفوت حمودة حجازي، على حكم حبسه عامًا مع الشغل، عن التهمة الموجهة إليه بـ«إهانة القضاء» في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وأيدت المحكمة حبسه.

كانت الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء جلسة محاكمة المتهمين في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والمعروفة إعلاميًا بـ«الهروب الكبير»، قضت بمعاقبة صفوت حمودة حجازي، بالحبس عامًا مع الشغل، عن التهمة الموجهة إليه بـ «إهانة القضاء».

جاء ذلك إعمالًا لنص المادة 133 و171 من قانون العقوبات.