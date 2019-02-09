شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 طلاب أصحاب فيديو السخرية من الترانيم المسيحية «تفاصيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت قوات الأمن القبض على 4 شباب صوروا فيديو يتضمن إسقاطات على الترانيم والصلوات المسيحية.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو بعنوان «4 طلاب في الأزهر يسخرون من الأقباط»، أبطاله 4 شباب، وتضمن إسقاطات على الترانيم والصلوات المسيحية.

وتمكنت جهود قوات الأمن عن تحديد المشاركين بمقطع الفيديو، وأظهرت التحريات أن جميعهم مقيمون بمنطقة صفط الحنا مركز أبوحماد، بمحافظة الشرقية.

وجرى ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بتصوير المقطع المشار إليه بتاريخ 31 من يناير الماضي، بمنزل «السيد.م.س- طالب بأحد المعاهد بمدينة 6 أكتوبر»، وقيام «مصطفى.ح.ف- طالب بإحدى الكليات فرع جامعة الأزهر بالشرقية»، ببث الفيديو عبر قناته على «يوتيوب» بغرض المزاح دون قصدهم الإساءة للديانة المسيحية، وعقب استشعار الأخير بتصاعد الموقف قام بإزالته، وبث فيديو آخر مصور لهم أبدوا خلاله اعتذارهم عما بدر منهم.

وبمناقشة المذكورين تبين ارتباطهم بعلاقة صداقة، وأنه تولدت فكرة عمل مقطع الفيديو المشار إليه من خلال اعتياد الطالب «مصطفى.ح.ف» بمطالعة صفحة إلكترونية بعنوان «primo» بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تبث منشورات وتعليقات ساخرة بجميع المجالات «السياسية والاقتصادية والدينية».

كان مسؤولو جامعة الأزهر أصدروا قرارًا بتحويل الطالب «مصطفى.ح.ف» لمجلس تأديب لاتخاذ اللازم حيال تصرفه، كما تبين عدم ارتباط الطالب المذكور بأحد مسؤولي وزارة الأوقاف بالشرقية، كما زعمت بعض المواقع الإلكترونية، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة.