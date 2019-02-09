شكرا لقرائتكم خبر عن «مميش» ورئيس جامعة قناة السويس يشهدان احتفالية الجودة ومستقبل التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور عاطف أبوالنور، رئيس جامعة قناة السويس، وعلاء عبدالغفار، نائب رئيس الهيئة القومية للجودة، احتفالية الجودة ومستقبل التعليم التي نظمتها هيئة قناة السويس بمدرسة آمون.

وبحسب بيان، السبت، شارك في الاحتفالية الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، ومها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وسلمى الشاعر وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس وجمع كبير من قيادات التربية والتعليم وأعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس، ومجلس إدارة الهيئة القومية للجودة.

وفي كلمته التي ألقاها الفريق مهاب مميش، خلال الحفل، أكد أنه من منطلق أن تطوير التعليم يعد أحد ركائز بناء الإنسان المصري وهو التوجه الذي تسعى القيادة السياسية للعمل على النهوض به وانه المدخل الحقيقي للتنمية في مصر فلابد وأن يعتمد على تطوير التعليم، بوصفه الأداة الفاعلة في تنمية القوى البشرية وإطلاق طاقاتها وإبداعاتها وتحويلها من عبء إلى عنصر إنتاج رئيسي بل وأهم عناصر الإنتاج بالإضافة إلى إن الثروة البشرية في مصر تعد كنز يجب الاهتمام بها، من أجل إخراج إنسان واعي كما أن التعليم هو أساس كل عمليات التنمية وبدونه لا نجاح لخطط التطوير ولا التنمية في مصر.

وتضمن برنامج الاحتفال عرض فيلما مصورا يتضمن إنجازات هيئة قناة السويس في قطاع التعليم بمحافظات القناة الثلاث، والتي شملت محاور تطوير المباني والمنشآت والبنية التحتية وتطوير الموارد البشرية والبيئة التعليمية والإدارية ورفع كفاءة المدارس وفقا لمعايير الاعتماد والجودة بمراحلها المتعددة.