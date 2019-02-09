شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: مراجعة إحداثيات أراضي الدولة المطلوب تقنين أوضاعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي تولي المحافظة لها اهتمامًا بالغا، موضحًا أنه عندما تقوم الدولة بتقنين تلك الأراضي ويحصل المواطنون على سندات الملكية فإن ذلك يسهم في حدوث نقلة للمستقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، صباح السبت، بحضور أعضاء لجان تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة لمناقشة الانتهاء من تقنين جميع الطلبات المستوفاة للشروط وتحرير عقود ملكيه للمواطنين وشدد المحافظ على سرعة مراجعة الإحداثيات لقطع الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات لتقنين وضعهم بالتنسيق مع مديرية المساحة وكلية الهندسة مع استكمال جميع الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون

وفي نهاية الاجتماع تم تأكيد استمرار انعقاد الاجتماع بشكل دوري لمتابعة آخر المستجدات، والتشديد على ضرورة تفعيل دور اللجنة المنعقدة لتقنين الأراضي والانتهاء من إجراءاتها ومعاينة جميع الأراضي التي تم دفع رسوم معاينتها.