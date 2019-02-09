شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يكلف «العجمي» بتسيير أعمال مديرية التعليم خلفًا لـ«عبدالظاهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّف الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، مصطفى العجمي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، بتسيير أعمال مديرية التربية والتعليم، لحين ورود القرار الوزاري بتعيين مدير للمديرية ووكيل خلفًا لآمال عبدالظاهر، التي أحيلت إلى التقاعد لبلوغها سن المعاش في 25 يناير الماضي.

وكانت «عبدالظاهر» فوضت مصطفى العجمي، بتسيير الأعمال قبل مغادرتها المنصب.

وفي سياق متصل بدأت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني اليوم في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين على أن تُستأنف الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدًا الأحد.

وقالت «العجمي» إن المديرية استعدت لتوزيع أجهزة الحاسب اللوحي لطلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي العام والبالغ عددها 45 ألف جهاز تابلت وكذلك إعلان الوزارة عن حاجتها لشغل وظائف التعليم لسد العجز بنظام التعاقد المؤقت.