شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2 مليون صاروخ ألعاب نارية في باب الشعرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة، من ضبط أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية بمخزن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وأوضح بيان، السبت، أن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور بمنطقة شارع بورسعيد بدائرة القسم، ضبطت «أحمد م. ح.» شريك بمخزن ألعاب نارية كائن بدائرة القسم، وبحوزته صندوق كرتون بداخله 2000 قطعة ألعاب نارية «صاورخ» مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع.

وبمواجهته اعترف بحيازة الألعاب النارية المضبوطة بقصد الاتجار، وبإرشاده تم ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية داخل المخزن المشار إليه بلغت نحو 167 صندوق كرتون بداخله 2 مليون قطعة ألعاب نارية «صاروخ» مُختلفة الأشكال والأحجام، وأضاف أنه شريك بالمخزن مع «محمود م. أ.» 25 سنة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض عليه، فيما اتُّخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.