ضبط عصابة لسرقة السيارات بالإكراه بمنطقة مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على عاطلين سرقوا سيارة من صاحبها بالإكراه بعزبة خير الله بمنطقة مصر القديمة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، من أحد الأشخاص بأنه حال قيادته سيارة "تاكسي ملك والده، ويعمل عليها كسائق "بشارع اللبيني بمنطقة الهرم بالجيزة، استقل بصحبته شخصان بقصد توصيلهما لأعلى الطريق الدائري بدائرة القسم، وفور وصولهم لمنطقة سلم الجبس عزبة خيرالله بدائرة القسم، استوليا على السيارة وهاتفه المحمول كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة" وحال مقاومتهما أحدثا إصابته بأماكن متفرقة.

وفي وقتٍ لاحق قاما المتهمان بالتواصل مع أحد أقارب المجني عليه من الهاتف المستولى عليه وساوماه على دفع مبلغ 30 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "علوان.م"، 23 سنة، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "سرقة" والمقضي فيها بالحبس 3 سنوات، "محمد.م"، 23 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام، سبق اتهامه في قضية "ضرب".

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما "فرد خرطوش عيار 12مم، و4 طلقات لذات العيار، سلاح أبيض "مطواة"- الهاتف المحمول المستولى عليه".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهما ضُبطت السيارة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.