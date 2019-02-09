القبض على تاجر وعاطل قبل بيعهما سيارة مسروقة في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على تاجر وعاطل لقيامهما بسرقة سيارة من دائرة قسم شرطة المرج قبل بيعها في حلوان.

كانت قوة أمنية تمكنت من ضبط "ا.ا" 24 سنة، تاجر، ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، "ش.م"، 31 سنة، ومقيم بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما سيارة بدون أوراق تُفيد ملكيتها.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع من دائرة قسم شرطة المرج وأنهما حضرا لمنطقة حلوان بقصد التصرف فيها بالبيع.

تم التوصل لمالك السيارة وتبين أنه كان في سبيله للإبلاغ عن الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل الواقعة.