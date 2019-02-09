تأجيل محاكمة موظف سابق بهيئة التنمية الزراعية بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة لـ7 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 30 متهمًا بالاستيلاء على مساحة 60 فدانًا من أراضي الدولة دون وجه حق لجلسة 7 مايو المقبل، للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب بسيوني ومحمد مصطفى وسكرتارية صلاح مصطفى، وجاد كنعان.

وأمرت نيابة الأموال العامة العليا في وقت سابق، بإحالة القضية رقم 124 لسنة 2018 جنايات أموال عامة عليا، والمتهم فيها المدير التنفيذي الأسبق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و29 آخرين، إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على قطعة أرض بلغت مساحتها 60 فدانًا غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث سهل للمتهمة الثانية وضع يدها على الأرض بعد انتهاء المدة الإيجارية الخاصة بها، الأمر الذى مكنها من التصرف فى تلك المساحة ببيعها للمتهمين من الثالث وحتى الأخير.