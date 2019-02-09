‏‫الأحوال المدنية تصدر 3.2 مليون وثيقة بطاقة وشهادة ميلاد ووفاة خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومي، علاوةً على استمرار النظام اليدوي الحالي في إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقاً لظروف العمل وكذا إجراءات لجان ساقطي قيد الميلاد والوفاة، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.

وأسفرت الجهود بإشراف اللواء طارق الأعصر مساعد وزيرالداخلية، خلال شهر يناير الماضي عن إصدار "923778" بطاقة رقم قومي، "1427707" ميلاد، 122837 وفاة، 80966 قيد عائلي .

في مجال الخدمات التي يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن "227 قيد وقائع ميلاد، 271 قيد وقائع وفاة، 709 ساقط قيد ميلاد، 37 ساقط قيد وفاة، 394 قيد وقائع الزواج، 507 قرارات تصحيح، 2853 وثائق مترجمة.

فيما تم ضبط 3472 قضية متنوعة في تزوير المحررات الرسمية، والإدلاء بيبانات غير صحيحة.

تم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدا.