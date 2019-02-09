‏الأمن العام يداهم 76 بؤرة إجرامية ويضبط 1400 قطعة سلاح و31 تشكيل عصابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظم قطاع الأمن العام، حملات مكبرة لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن استهداف 76 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن "دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية" ضُبط خلالها 689 متهم.

كما تم ضبط 1402 قطعة سلاح ناري عبارة عن "جرينوف، 2 رشاش، 106 بندقية آلية، 293 "بندقية مششخنة، غير مششخنة"، 109 طبنجة، 891 فرد محلي، 2222 طلقة مختلفة الأعيرة، 1677 قطعة سلاح أبيض"، كذا ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وبداخلهما "3 طبنجات، 2 فرد محلي، 24 طلقة مختلفة الأعيرة، العدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع".

كما تم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية شملت "2506" حكم جناية، "184145" حكم حبس، "273460" حكم غرامة، "66982" حكم مخالفة.

كما تم ضبط 31 تشكيلاً عصابياً ضموا 93 متهماً، ارتكبوا "173" حادث سرقة متنوعة، 27 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض "47" حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة" تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 67 متهم.

واستكمل قطاع الأمن العام جهوده بالاشتراك مع الإدارات المعنية، من ضبط "252" قضية أحداث، "9819"، قضية مرافق عامة، "296429" مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على وباشرت النيابة العامة التحقيقات.