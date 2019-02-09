‏‫الداخلية تُعيد 56 مليون جنيه وتضبط 51 سيارة مخالفة لشروط الإعفاء الجمركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الادارات المعنية، حملاتها لضبط الخارجين عن القانون ومرتكبي جرائم سرقة الكهرباء والتهرب الضريبي، والأموال العامة.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 70757 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 52,752,574 جنيه.

كما ضبط 1506 قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها 181 حالة ضرائب عامة، وكذا كشف 127 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 416 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 25 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، 81 قضية في مجال الجمارك، 251 حالة تحري مدين ولجان فحص وتم التصالح في 315 قضية بإجمالي متحصلات بلغت قيمتها 3,585,790 مليون جنيه.

وفى سياق متصل ضبطت مباحث الأموال العامة، 9 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة، "تحويلات مالية غير مشروعة، اتجار غير مشروع في النقد، توظيف أموال، كسب غير مشروع، اختلاس واستيلاء على المال العام، غسل أموال" بقيمة بلغت 16,971,100 جنيه، 23,588" دولار أمريكي.

كما حرر مباحث السياحة والآثار، 3426 قضية ومخالفة في مجال الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدي على أرض آثار، حيازة قطع أثرية، وتم تأمين تنفيذ إزالة 5618 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.