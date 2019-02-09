تأييد حبس صفوت حجازي سنة بتهمة اهانه القضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

رفضت محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن المقدم من صفوت حمودة حجازي، على حكم حبسه عامًا مع الشغل، عن التهمة الموجهة إليه بإهانة القضاء في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وأيدت المحكمة حبسه.

كانت الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة أثناء جلسة محاكمة المتهمين في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والمعروفة إعلاميًا بـ"الهروب الكبير"، قضت بمعاقبة صفوت حمودة حجازي، بالحبس مع الشغل عامًا عن التهمة الموجهة إليه بإهانة القضاء.

جاء ذلك إعمالا لنص المادة 133 و171 من قانون العقوبات، وعقب صدور القرار وجه "حجازي" حديثه إلى قاضي المحكمة، قائلًا: "شكرا يا شعبولا".