حبس المتهم بسرقة الإعلامية بسمة وهبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة أكتوبر، برئاسة المستشار مدحت مكي، اليوم السبت، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الإعلامية بسمة وهبة.

كما أمرت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي شرطة النجدة بقطاع أكتوبر بلاغ بوقوع حادث سرقة داخل فيلا الإعلامية بسمة وهبة وزوجة النائب علاء عابد في كومباوند "بالم هيلز".

انتقلت قوة من قسم أول أكتوبر إلى محل البلاغ، وتم التحفظ على عامل الحديقة الإفريقي قبل هروبه، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم انتهز فرصة تواجد الإعلامية بمفردها في الفيلا، واستولى على قرط ألماظ يقدر بنحو 400 ألف جنيه.

وأضافت التحريات أن الإعلامية شعرت بالمتهم داخل غرفتها، وباردت بسؤاله عن سبب تواجده فجاء رده: "كنت بعملك شاي"، إلا أنها طردته للخارج بحجة رغبتها في استكمال النوم، واتصلت بجيرانها الذين طلبوا النجدة.

وحسب محضر الواقعة، زعم العامل أنه كان بصدد إحضار كوب شاي للإعلامية بسمة وهبة، إلا أن تحريات وحدة مباحث أكتوبر كفت كذبه، وتم إحالته إلى النيابة العامة.