وزيرة البيئة: إعادة تدوير مخلفات حملة "تنظيف النيل" للاستفادة منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم السبت، إشارة البدأ لحملة "شباب للنيل" والتي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مياه النيل من التلوث وأضرار تلوث المياه بالبلاستيك، وطرح بدائل لاستخدام البلاستيك.

وقالت فؤاد، في كلمتها على هامش الحملة، إن وزارة البيئة تعمل بشكل مستمر في الحفاظ على البيئة بمشاركة الشباب والشابات والأطفال، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى المعنية.

ونوهت إلى توفيق أوضاع المنشآت الأخرى التابعة لوزارة البيئة بمبلغ 29 مليون يورو بالتعاون مع الشركات الأخرى بجانب تحليل ورصد مياه النيل.

وأوضحت الوزيرة، أن وزارة البيئة تقوم بحملات تفتيش دورية، للحفاظ على نهر النيل من التلوث بمشاركة الشباب والأطفال، لافتة إلى مبادرة حراس النيل سابقا لتنظيق شاطئ نهر النيل التي أثبتت نجاحها ويظهر ذلك جليا في استكمالها اليوم وذلك بهدف إدراك أهمية هذا النهر العظيم.

ونوهت إلى أن الحملة تأتي استكمالا للحملات السابقة، وتستكمل خلال الفترة المقبلة في محافظات الأقصر وأسوان وأسيوط وقنا بمشاركة الشباب والشابات، موضحة أن هذه الحملات تساعد على الرياضة خاصة الأطفال والشباب.

وتابعت: فكرة المبادرة تأتي للحفاظ على ماء نهر النيل "شريان الحياة، والذي يفيدنا في كل أشكال حياتنا".

وأكدت فؤاد، أن ما يتم إخراجه اليوم يجرى إعادة تدويره مع أحد الجمعيات للاستفادة منه.

وانطلقت الحملة من الاتحاد المصري للشراع والتزلج على الماء، وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات الشبابية المهتمة بالعمل البيئيGreenish وحملة Very Nile وبمشاركة مجموعة من الشباب والشابات.