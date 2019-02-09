المفتي: القارة السمراء تثق في السياسة الحكيمة للسيسي لتحقيق الأمن والاستقرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

هنأ الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية - الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، الأمر الذي يعد تتويجًا لجهود الرئيس السيسي وسياساته الحكيمة لتعزيز التعاون الأفريقي وتوطيد العلاقات الأفريقية، حيث قوبلت هذه الجهود بالتقدير من قادة الدول الأفريقية الشقيقة ومنح مصر والرئيس الثقة في تحقيق آمال وتطلعات القارة السمراء لتحقيق الأمن والاستقرار والبناء والتنمية.

وأكد مفتي الجمهورية في بيان له السبت، أن مصر بإمكانياتها وخبراتها قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في القارة السمراء، ومواجهة تحديات المرحلة وتلبية الاحتياجات الملحَّة للشعوب والدول الأفريقية الشقيقة، والارتقاء بالقارة نحو مستقبل أفضل أمنيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.

ودعا المفتي الدول الأفريقية الشقيقة إلى ضرورة مساندة ودعم الجهود التي تقوم بها مصر والتعاون والتنسيق وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة التحديات، وجعل القارة السمراء قوة مؤثرة على الساحة الدولية.

واختتم مفتي الجمهورية بيانه بأن دار الإفتاء المصرية تقف على أهبة الاستعداد لدعم جهود الدولة خارجيًّا كقوة ناعمة فيما يتعلق بمواجهة أفكار الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية لدول القارة الأفريقية، للرد عليها وتفنيد أفكارها الهدامة وتوضيح وسطية الإسلام، متمنيًا لمصر قيادة وشعبًا التوفيق والسداد.​

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