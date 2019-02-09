محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف: تعقد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، مؤتمرا صحفيا في الثانية ظهر الاثنين المقبل، بالمجلس الأعلى للثقافة، في حضور اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة للإعلان عن أجندة وزارة الثقافة خلال عام ٢٠١٩، بمناسة رئاسة مصر للاتحاد اللأفريقي والاحتفال بأسوان عاصمة للشباب الأفريقي، والتي تبدأ بالاعلان عن تفاصيل الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون الذي يقام في الفترة من ١٧ إلى ٢٢ فبراير الجاري.​

كانت هذه تفاصيل خبر الاثنين.. وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل أجندة الثقافة الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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