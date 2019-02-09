محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
تنطلق فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الزراعي الدولي "أجرى بيزنس"، في 23 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية.
ومن المقرر أن يفتتح المعرض الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، والدكتورة منى محرز، نائب الوزير للثروة الحيوانية والداجنة، وقيادات القطاع الزراعي في مصر.
وقال ماهر الخضيري، المنسق العام للمعرض، إن "رؤية المعرض تركز على المبادرات القومية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للترويج مشروعات الزراعة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي، في ظل وجود أكثر من 150 شركة محلية وعالمية تشارك هذا العام".
وأضاف الخضيري أن "مشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الــ100 ألف صوبة زراعية الذي افتتحه الرئيس السيسي في ديسمبر 2018، ومشرع تنمية الثروة السمكية بمحور قناة السويس، والاستزراع السمكي بمنطقة بركة غليون في كفر الشيخ، على مساحة 22 ألف فدان، ومشروع تربية المليون رأس ماشية غرب النوبارية بالبحيرة على مساحة 350 فدانًا".
كانت هذه تفاصيل خبر برعاية وزير الزراعة.. انطلاق "أجري بيزنس" لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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