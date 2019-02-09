برلماني: "صندوق تمويل قوائم الانتظار" خطوة مهمة للبسطاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد على :
أشاد خالد مشهور، عضو "اللجنة التشريعية" في مجلس النواب، بحرص وزارة الصحة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على قوائم انتظار المرضى للعمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.
وقال مشهور، في بيان، الخميس، إن "إنشاء صندوق لتمويل قوائم الانتظار يضمن استدامة التمويل لحماية الفئات غير القادرة، حتى الانتهاء من عمليات القوائم"، مؤكدًا أنها "خطوة إيجابية من أجل محدودي الدخل، وبشرى سارة للمواطنين لتقديم أفضل الخدمات العلاجية وإجراء العمليات الجراحية في أسرع وقت"
وأضح عضو "تشريعية" النواب، أن "الانتهاء من القوائم يتطلب وضع قاعدة بيانات بالمستشفيات العامة والخاصة عن حالات الانتظار، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص، وتوفير المستلزمات الطبية سواء عن طريق الوزارة أو المجتمع المدني".
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