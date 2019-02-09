"التعليم": انتظام الدراسة على مستوى الجمهورية غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

انطلق الفصل الدراسي الثاني للعام 2018/2919، اليوم السبت، بـ11 محافظة على مستوى الجمهورية هي: الإسماعيلية، المنيا، الفيوم، بني سويف، أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ، أسوان، الأقصر، قنا، وشمال سيناء.

فيما تنتظم الدراسة غدا الأحد، بباقي المحافظات، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، ومرسى مطروح.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المدارس التي تعمل لمدة 6 أيام بالأسبوع، هي مدارس الفترتين فقط، نظرًا لقلة عدد ساعات اليوم الدراسي مقارنة بمدارس الفترة الواحدة.

وإلى جانب مدارس الفترتين، هناك مدارس تحدد إجازتها بيومي الجمعة والأحد، كمدارس الراهبات، لذلك فإنها تعمل يوم السبت، وفيما عدا هذه الحالات، فإن يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية لجميع المدارس.

وبشكل عام فإن وزارة التربية والتعليم تحدد بدورها بدء الدراسة مع بداية الأسبوع في يوم السبت، بينما تطبق كل محافظة نظامها المعمول به، بالتنسبق مع المديريات التعليمية.

وبحسب الوزارة، يصل عدد أيام الدراسة الفعلية بالفصل الدراسي الثاني 90 يوما بالنسبة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، فيما تصل إلى 96 يوما بالنسبة للصفوف من الثاني الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

وفي تعليق له قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لم تتخذ أي إجراء تجاه إجازة يوم السبت.

وأضاف الوزير، متفاعلًا مع بعض أولياء الأمور من خلال مجموعة "لتطوير التعليم 2030" على "واتس آب"، أن قرار العمل يوم السبت من اختصاص المحافظة والمديرية، ولكن عدد الساعات ثابت سواء تم توزيعها على 5 أيام أو 6 أيام، وفقًا لقرار المحافظة.

وتابع "شوقي": "هذا هو الحال منذ سنوات، وبالتالي ليس هناك قضية خاصة بيوم السبت". ​