برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن رواتب المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن أزمة رواتب المعلمين في مصر .

وقال فؤاد، في طلب الإحاطة، إن العدالة غابت عن أجور المعلمين، فهم يحصلون على رواتبهم ومكافآت الامتحانات الآن، وفقًا لأساسي مرتب 2014، موضحًا أن "خصم مستحقاتهم المالية يتم وفقًا لأساسي مرتب 2018" .

وأضاف فؤاد أن "تدني أجور المعلمين تسبب في عدم الرضاء الوظيفي، ودفع كثيرًا منهم إلى تقديم الاستقالة أو ممارسة مهن أخرى لا تليق بمكانة المعلم، أو إعطاء الدروس الخصوصية والتأثير في المستوي العلمي للطلبة" .

وطالب فؤاد، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة "التعليم" بالبرلمان، لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.