أخبار مصر | وزيرة البيئة تطلق إشارة بدء حملة "حراس النيل" من اتحاد الشراع بالمنيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة تطلق إشارة بدء حملة "حراس النيل" من اتحاد الشراع بالمنيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم السبت، إشارة البدء لحملة "حراس النيل"، بهدف تنظيف نهر النيل من الملوثات، بالاتحاد المصري للشراع والانزلاق بالمنيل.

وكانت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، قد أعلنت في وقت سابق، إطلاق حملة "حراس النيل"، من أجل تنظيف "نبض حياة مصر".

كما أعلنت وزارة البيئة فى وقت سابق أيضًا، إطلاق فعالية بالاتحاد المصرى للشراع والانزلاق بالماء بالمنيل.

وتنطلق الحملة من الاتحاد المصري للشراع والتزلج على الماء، وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات الشبابية المهتمة بالعمل البيئيGreenish وحملة Very Nile وبمشاركة مجموعة من الشباب والشابات.

يأتي ذلك في إطار توجه وزارة البيئة لدمج الشباب المصري والمجتمع المدني في فعاليات العمل البيئي من خلال الاعتماد عليهم في تنفيذ مجموعة من المبادرات، التي تطلقها الوزارة بهدف رفع الوعي البيئي لدى فئات المجتمع، وخلق كوادر بيئية خاصة من الأطفال والشباب، لتوسيع قاعدة أصحاب المصلحة وتدعيم قطاع البيئة في مصر.