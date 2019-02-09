أخبار مصر | "المحرصاوي" يتفقد أعمال التطوير الجارية بمستشفى الحسين الجامعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحرصاوي" يتفقد أعمال التطوير الجارية بمستشفى الحسين الجامعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جولة ميدانية مفاجئة بمستشفى الحسين الجامعي، رافقه خلالها الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم الدسوقي، مدير عام المستشفى، تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بالمستشفى حيث يتم تطوير المغسلة وتركيب خزان أكسجين بسعة 17ألف لتر وتطوير مكاتب اتباع الخدمات وعيادات العلاج الطبيعي ومشروع الإطفاء والإنذار وكاميرات المراقبة.

ووجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية لضمان تقديم خدمة طبية مميزة للمرضى.

كما تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قسم الطوارئ بعد افتتاحه ورفع كفاءته بعد حادث الحريق الأخير وكذلك العيادات الخارجية، ووحدة الغسيل الكلوى.

وأدار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، حوارًا مع بعض المرضى؛ للتأكد من تحقق الانضباط، وحُسن سير العمل، وجودة الخدمات الطبية؛ بما يضمن توفير رعاية صحية متميزة لمحدودى الدخل مجانًا، ويُسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية خاصة فى ظل الجهود المثمرة التى تبذلها الدولة، والمبادرات الرئاسية التاريخية التى تُخفف آلام البسطاء وتُنهى أوجاعهم.

وشدد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على حُسن معاملة المرضى، وتيسير سبل علاجهم، وتذليل أى عقبات أمامهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، واطمأن على تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان، داخل الرعايات وتوفير المحاليل والمستلزمات الطبية؛ بما يُسهم فى ضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمرضي سواء الحالات المترددة على نفقة الدولة والتأمين الصحى، والطوارئ.