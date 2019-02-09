أخبار مصر | جامعة الأزهر تدرس إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب

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كشف الدكتور محمدالمحرصاوي رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة تعكف علي دراسة إنشاء كلية الذكاء الاصطناعى وعلوم الحاسب لأول مره بالجامعة موضحا أنه يتم حالياً وضع التصور النهائي للمقررات وضمان خروج الكلية للنور بما يضمن تأهيل خريجيها بالشكل الأمثل بما يتلاءم مع الرؤية الحديثة للتعليم فى مصر القائمه على الإبداع والابتكار والمعرفة.

وقال المحرصاوى في تصريحات له إنه فور الانتهاء من كافة الجوانب المتعلقة بالكلية الجديده سيتم عرض الأمر علي مجلس جامعة الأزهر مشيرا إلي أنه من تحديات الرؤية الحديثه للتعليم عدم انتظار المستقبل، بل الدخول إليه والتنافس علـى تقنياته واستباق تحدياته ووضع الحلـول الناجحـة لهـا، وهـذا مـا يفسـر توجـه جامعة الازهر الشريف نحـو الاستثمار في تفعيل تقنيات الثـورة التكنولوجية وعلـى رأسـها الـذكاء الاصـطناعي لتحقيق أهـدافها التنمويـة الطموحـة باعتبـاره لغـة المسـتقبل التـي لا محيـد عـن إدراك أبجـدياتها والقضاء على أميته.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمثل أهم مخرجات الثورة التكنولوجية لتعدد اسـتخداماته فـي المجـالات الاقتصادية، والتقنية والتطبيقات الطبية والتعليمية والصناعية. وسوف نشهد فى السنوات الخمس القادمة تركيزا منصبا على استخدام البنية الأساسية "الذكية" إلى حد كبير فى الحياة اليومية لذا كان لابد من انشاء كلية الذكاء الاصطناعى وعلوم الحاسب، لتكون رافدا و داعماً لتوجه الدولة المصرية وخطة جامعة الازهر الاستراتيجية ولتعزيز و تطـوير وتسـريع تفعيـل تطبيقـات الـذكاء الاصـطناعي علـى كافـة المسـتويات وذلك بتطـوير الكفـاءات العلميـة المتخصصـة والقدرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وذكر أن رؤية الكليةتشمل أن تصبح مناره عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب الالى علاوة علي تخريج شباب مؤهل ومدرب ، ذات شخصية مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة وذات خبراه متميزة فى مجال الذكاء الاصطناعى وعلوم الحاسب تؤهلة لبناء مجتمعاً مصرياً امنأ، متقدمأ.

وشدد المحرصاوي علي أن الجامعة تعمل طبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للمساهمة فى أن تكون جامعة الازهر رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتنشئه خريجين ذات مهارات تقنية عالية و ذات شخصية مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادةومؤهلين بالأسس النظرية ومنهجيات التطبيق بما يؤهلهم للمنافسة العالمية فى تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى و الحاسبات والمعلومات وتطبيقاتها.

ومن جانبه ذكر الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أن الكليةستتبني أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء في الجامعة علاوة علي توطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتزويد سوق العمل بالخريجين المؤهلين علميا ً وعمليا في مجال تخصصهم.

وأشار إلي أن الهدف منها هو تنشئة جيل جديد من الطلاب قادر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وبناء وتطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي ومجال” تعلم الآلة” بالجامعة وربط القطاعات البحثية في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بالمشاكل الحياتية والتحول من النمطية إلى التنوع في خلق سوق جديدة واعدة ذات قيمة اقتصادية عالية من خلال الاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي.