أخبار مصر | العصار وسفير أوكرانيا يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين "فالكون" و"براكتيكا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العصار وسفير أوكرانيا يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين "فالكون" و"براكتيكا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون المشترك مع شركة براكتيكا الأوكرانية في مجال توطين تكنولوجيا تصفيح وتدريع السيارات المدنية، ويأتي هذا التعاون طبقًا لاستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية، لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
وأشاد سفير دولة أوكرانيا بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين الدولتين والتعاون الاقتصادي والصناعي المتميز بين الشركات المصرية والأوكرانية، مشددًا على ضرورة العمل على زيادة التعاون في كافة المجالات التصنيعية، كما أثنى السفير الأوكراني على تنظيم معرض إيديكس 2018 والذي حقق نجاحًا كبيرًا، لافتًا إلى أنه قد شارك من الجانب الأوكراني نحو 62 شركة مؤكدًا على الاشتراك في إيديكس 2020.
من جانبه عبر شريف خالد، الرئيس التنفيذي لشركة فالكون والعضو المنتدب، عن ثقته في الإنتاج الحربي، لإنتاج مكونات العربات، وأن شركة فالكون تعتبر من الشركات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في مجال الأمن والحراسة وأنها ستعتمد اعتمادًا كليًا على السيارات التي سيتم إجراء أعمال التصفيح والتدريع لها للاستخدام في المجال المدني.
من جانبه أشار الدكتور OLEH رئيس مجلس إدارة شركة براكتيكا الأوكرانية عن رغبته في التعاون مع شركات
ووحدات وزارة الإنتاج الحربي في تدريع السيارات المدنية لما تتميز به شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية عالية وعمالة مدربة على مستوى عالي، حيث يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية، ما يساعد على نجاح توطين صناعة السيارات المدنية المصفحة في مصر.
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