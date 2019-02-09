أخبار مصر | غدا.. رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يزور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محافظة أسوان، غدا الأحد، لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

كما سيتفقد رئيس الوزراء مدينة أسوان الجديدة، لمتابعة آخر مستجدات العمل بها، ويرافقه عدد من الوزراء.