أخبار مصر | غدا.. رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يزور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محافظة أسوان، غدا الأحد، لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.
كما سيتفقد رئيس الوزراء مدينة أسوان الجديدة، لمتابعة آخر مستجدات العمل بها، ويرافقه عدد من الوزراء.
في سياق متصل، يزور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مدينة العلمين الجديدة، اليوم، لتفقد عدد من مشروعات الإسكان بالمدينة والكورنيش والجامعات التي يتم تنفيذها.
تأتي هذه الزيارة في إطار الزيارات التي يقوم بها رئيس الوزراء، لمتابعة المشروعات التنفيذية علي أرض الواقع.
يذكر أنه جارٍ حاليًا تنفيذ 128 عمارة بمشروع سكن مصر'، من إجمالي نحو 300 عمارة 'أرضي + 7 أدوار متكررة' سيتم تنفيذها بالمشروع، بمدينة العلمين الجديدة، بإجمالي 7 آلاف وحدة سكنية.
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