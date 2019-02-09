مصر | عاجل.. تجديد حبس عزت غنيم في قضية "حوار هشام جنينة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تجديد حبس عزت غنيم في قضية "حوار هشام جنينة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس عزت غنيم، المحامي والحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، 45 يوما في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وتوجه النيابة للمتهمين في القضية تهمًا بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة.

يشار إلى أن تلك القضية تضم كل من الصحفي معتز ودنان، الذي أجرى حوارا مع المستشار هشام جنينة، والصحفيين "حسن البنا مبارك، ومصطفى الأعصر، والمدون وائل عباس، وفاطمة موسى وآخرين".