مصر | إحباط تهريب 500 كاميرا مراقبة محظور استيرادها بميناء غرب بورسعيد

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أحبطت إدارة شرطة موانئ بورسعيد، محاولة تهريب قرابة 500 كاميرا مراقبة للبلاد محظور استيرادها من الخارج بميناء غرب بورسعيد البحري.
وتمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد من ضبط 184 كاميرا على شكل مصباح كهربائي مزودة بمايك لتسجيل الصوت، وكارت ذاكرة، 280 كاميرا على شكل جهاز إستشعار حرائق مزودة بمايك لتسجيل الصوت، وكارت ذاكرة داخل حاوية واردة إلى ميناء غرب بورسعيد قادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى مكاتب الإستيراد ملك "سامح.ع.م" مواليد 1976، غير واردة بالمستندات وأصناف محظور استيرادها.
وبسؤال "محمد.م.ع"، مستخلص جمركي، اعترف بصحة الواقعة، ونفى علمه بما تحويه الرسالة من أصناف ممنوعة ومحظورة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيقات.
دواء للضعف الجنسي وراء مقتل طبيب الشرقية بـ10 طعنات
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط عاطل قتل طبيب شهير فى الشرقية انتقامًا منه بسبب دواء ضعف جنسى.
يذكر أن أجهزة الأمن بالشرقية، كانت قد تلقت بلاغا بمقتل "محمد إبراهيم محمد إبراهيم زايد" وشهرته "محمد زايد" 61 عاما، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى التل الكبير سابقا، ومقيم مدينة فاقوس على يد مجهولين اقتحموا عيادته الخاصة الكائنة بالقرية.
وتبين من التحريات الأولية وسؤال شهود العيان وأقاربه أن مجهولين اقتحما العيادة الخاصة به أثناء مباشرة عمله، مشهرين الأسلحة البيضاء في وجهه ومزقا جسده بـ10 طعنات، ولاذا بالفرار هاربين إلى جهة غير معلومة، وتم نقله للمستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما أصيبت الممرضة بحالة إغماء.
وتم تشكيل فريق بحث من مباحث الشرقية وبرئاسة مفتيشى قطاع الأمن العام، وتوصلت جهود فريق العمل الى تحديد هوية مرتكب الواقعة "سامي. س. ع"، ٣٤ سنة، عاطل ومقيم الطويلة مركز فاقوس، بسبب اعطائه دواء اثر سلبًا على حالته النفسية والضعف الجنسي.
وعقب تقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهم، بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا بأنه توجه إلى الطبيب للعلاج من الضعف الجنسى، وقام المجنى عليه باعطائه دواء، ولكن أثر على حالته النفسية سلبيا، فقرر الانتقام من الطبيب بمهاجمته وقتله.
وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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