مصر | "استهداف 76 بؤرة إجرامية" أبرزها.. جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استهداف 76 بؤرة إجرامية" أبرزها.. جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي أسفرت جهودها خلال أسبوع تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام:

استهداف (76) بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن " دمياط ، بورسعيد ، الإسماعيلية ، الشرقية" ضبط خلالها ( 689 متهما ) أسفرت عن الآتى:

ضبط (20) قطعة سلاح ناري.

ضبط (32) قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (8,970 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، 670 جرام لمخدر الحشيش ، 2,138 كيلو جرام لمخدر الهيروين ، 241 قرص مخدر).

تنفيذ (4238) حكم قضائي متنوع .

تأمين تنفيذ (38) قرار إزالة .

ضبط (877) قضية متنوعة.

ضبط (1402) قطعة سلاح ناري .. عبارة عن ( 1 جرينوف – 2 رشاش - 106 بندقية آلية، 293 "بندقية مششخنة – غير مششخنة"، 109 طبنجة، 891 فرد محلي، 2222 طلقة مختلفة الأعيرة ، 1677 قطعة سلاح أبيض ).

ضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها ، وبداخلهما ( 3 طبنجات، 2 فرد محلى، 24 طلقة مختلفة الأعيرة، العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع).

تم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية وذلك على النحو التالى:

(2506) حكم جناية.

(184145) حكم حبس.

(273460) حكم غرامة.

(66982) حكم مخالفة.

ضبط (31) تشكيلاً عصابياً ضموا (93) متهماً ، إرتكبوا (173) حادث سرقة متنوعة.

تم ضبط (27) سيارة مُبلغ بسرقتها.

تم كشف غموض (47) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (67) متهم.

في مجال ضبط القضايا النوعية:

ضبط (252) قضية أحداث.

ضبط (9819) قضية مرافق عامة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط (296429) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال مكافحة المخدرات:

تم ضبط (1346) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها (1421) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (272,752 كيلو جرام ) .

كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (197,168 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الأفيون وزنت (390 جرام ) .

كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,467 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (4,570 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (13,46 كيلو جرام ) .

عدد (86992) قرص مخدر مختلف الأنواع .

في مجال الأمن الاقتصادي:

القضايا التموينية:

ضبط (6698) قضية تموينية متنوعة.. ضبط خلالها (2042 إسطوانة بوتاجاز – 1288675 لتر مواد بترولية – 36 طن مازوت – 1137,524 طن سلع غذائية وتموينية مُدعمة ، وسلع غير صالحة للإستهلاك).

قضايا التيار الكهربائى:

ضبط (70757) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ( 52,752,574 جنيه "إثنين وخمسون مليون وسبعمائة وإثنين وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون جنيهاً" ).

في مجال قضايا التهرب الضريبي:

ضبط (1506) قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها:- (181) حالة ضرائب عامة ، وكذا كشف (127) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، وضبط (416) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، (25) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى ، (81) قضية فى مجال الجمارك ، (251) حالة تحرى مدين ولجان فحص.. وقد تم التصالح فى (315) قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها (3,585,790) مليون جنيه.

في مجال جرائم الأموال العامة:

أسفرت الجهود عن ضبط (9) قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة - "تحويلات مالية غير مشروعة – إتجار غير مشروع فى النقد – توظيف أموال – كسب غير مشروع - إختلاس وإستيلاء على المال العام - غسل أموال " .. بقيمة بلغت (16,971,100 "ستة عشر مليون وتسعمائة وأحد وسبعون ألف ومائة جنيه مصرى" ، 23,588 " ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة ثمانية وثمانون دولار أمريكى).

قضايا النقل والمواصلات:

ضبط (2792) قضية متنوعة فى مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ضبط (2) تشكيل عصابى .

قضايا المصنفات:

ضبط (243) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية .

قضايا البيئة والمسطحات المائية:

ضبط (645) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، (992) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، (297) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، (276) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (91) فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين تنفيذ إزالة (2327) لحالات تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين (1169) لنش وباخرة سياحية.

في مجال أمن الموانئ :

ضبط (23) قضية تهريب ، (518) قضية متنوعة .

في مجال الأمن السياحي:

ضبط (3426) قضية ومخالفة فى مجال (الحفر والتنقيب عن الآثار ، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية).

في مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة:

تم تأمين تنفيذ إزالة (5618) حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.