مصر | ضبط شخصين لسرقتهما سيارة في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين لسرقتهما سيارة في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم حلوان، من ضبط شخصين بحلوان حال قيامهما بعرض سيارة من متحصلات واقعة سرقة.

وتمكنت مباحث قسم شرطة حلوا،ن من ضبط كلٍ من "أحمد أ. ص"، 24 عاما، تاجر ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، و"شهاب م. ع" 31 عاما، ومقيم بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما سيارة دون أوراق تُفيد ملكيتها.

وبمواجهتهما، اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" من دائرة قسم شرطة المرج، وأنهما حضرا لمنطقة حلوان، بقصد التصرف فيها بالبيع.

جرى التوصل إلى مالك السيارة، وتبين أنه كان في سبيله للإبلاغ عن الواقعة.