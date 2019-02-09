مصر | ضبط 3 سائقين بتهمة سرقة سيارة في دار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 سائقين بتهمة سرقة سيارة في دار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 3 أشخاص لسرقتهم سيارة في دار السلام.

وتبلغ لقسم شرطة دار السلام من سائق ومقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة سيارة "تابعة لجهة عمله" حال توقفها بأحد الجراجات بدائرة القسم بالبحث والتحرى تبين أن وراء إرتكاب الوقعة كلٍ من: "حسين. ح. ع"- سن 40، سائق ومقيم بالجيزة، سبق اتهامه في قضية "ضرب وإحداث عاهة" ومطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئي "تبديد، سلاح بدون ترخيص"، "محمد. ن. ح"- سن 26، سائق، مطلوب التنفيذ عليه في 10 أحكام حبس جزئي "تبديد"، و"وائل. ع. ع"- سن 35، سائق مقيمون بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها.