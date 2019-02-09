مصر | "كنا نمزح واعتذرنا".. "الداخلية" تعلن القصة الكاملة للفيديو المسيء للأقباط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كنا نمزح واعتذرنا".. "الداخلية" تعلن القصة الكاملة للفيديو المسيء للأقباط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار تداول مقطع فيديو على شبكة الإنترنت بعنوان "4 طلاب في الأزهر يسخرون من الأقباط" حيث قام فيه عدد 4 من الشباب بتصويره، وتضمن الإسقاطات على الترانيم والصلوات المسيحية، فقد أسفرت الجهود عن تحديد المشاركين بمقطع الفيديو وهم مقيمين بمنطقة صفط الحنا مركز أبو حماد محافظة الشرقية.
وأوضحت، أنه تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بتصوير المقطع المشار إليه بتاريخ 31/1/2019، بمنزل أحدهم ويدعى "السيد .م.س"، طالب بأحد المعاهد بمدينة 6 أكتوبر، وقيام المدعو "مصطفى.ح.ف"، طالب بإحدى الكليات فرع جامعة الأزهر بالشرقية ببثه عبر قناته على موقع "اليوتيوب" بغرض المزاح دون قصدهم الإساءة للديانة المسيحية، وعقب استشعار الأخير بتصاعد الموقف قام بإزالته، وبث فيديو آخر مصور لهم أبدوا خلاله اعتذارهم عما بدر منهم.
وبمناقشة المذكورين تبين ارتباطهم بعلاقة صداقة، وأنه قد تولدت فكرة عمل مقطع الفيديو المشار إليه من خلال اعتياد الطالب "مصطفى .ح.ف" بمطالعة صفحة إلكترونية بعنوان (primo) بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تبث منشورات وتعليقات ساخرة بكافة المجالات (السياسية والاقتصادية والدينية ).
يشار إلى أن جامعة الأزهر أصدرت قرارًا بتحويل الطالب "مصطفى.ح.ف" لمجلس تأديب لاتخاذ اللازم حيال تصرفه، كما تبين عدم ارتباط الطالب المذكور بأحد مسئولى وزارة الأوقاف بالشرقية كما زعمت بعض المواقع الإلكترونية.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
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