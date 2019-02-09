مصر | تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة بمدينة بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة بمدينة بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي جنح القاهرة الجديدة، اليوم، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة أحد محلات الهواتف المحمولة بمدينة بدر.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بدر بلاغًا من "مختار.ع" يفيد بسرقة محل الهواتف المحمولة الخاص به.

وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهما "يوسف. م"، عاطل، و"مهاب.ع" عاطل.

وعلى الفور تم ضبط المتهمين وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما واقعة سرقة 30 هاتف مختلف الماركات من داخل المحل.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية داخل مخزن في باب الشعرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية بمخزن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

ونجحت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور بمنطقة شارع بورسعيد بدائرة القسم في ضبط المدعو "أحمد.م.ح" شريك بمخزن ألعاب نارية كائن بدائرة القسم، وبحوزته (صندوق كرتون بداخله 2000 قطعة ألعاب نارية "صاورخ" مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع )، وبمواجهته اعترف بحيازة الألعاب النارية المضيوطة بقصد الاتجار، وبإرشاده تم ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية داخل المخزن المشار إليه بلغت نحو (167 صندوق كرتون بداخله 2 مليون قطعة ألعاب نارية "صاروخ" مُختلفة الأشكال والأحجام)، وأضاف بأنه شريك بالمخزن مع المدعو "محمود.م.أ"، سن 25، "جارٍ ضبطه".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.