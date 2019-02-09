مصر | ضبط مرتكبي واقعة سرقة تاكسي ومساومة مالكها بمصر القديمة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة تاكسي بالإكراه، ومساومة مالكها لإعادتها مقابل مبلغ مالي.

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من أحد الأشخاص مقيم إمبابة بالجيزة بأنه حال قيادته سيارة "تاكسي ملك والده، ويعمل عليها كسائق" بشارع اللبيني بمنطقة الهرم بالجيزة، استقل بصحبته شخصين بقصد توصيلهما لأعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم.

وفور وصولهم لمنطقة سلم الجبس عزبة خيرالله - بدائرة القسم، استوليا على السيارة وهاتفه المحمول كرها عنه تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة" وحال مقاومتهما أحدثا إصابته بأماكن متفرقة، وفى وقتٍ لاحق قام المتهمان بالتواصل مع أحد أقارب المجنى عليه من الهاتف المستولى عليه وساوماه على دفع مبلغ 30 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة، بإجراء التحريات تبين وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من"علوان م. ع"- سن 23 ومقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة" والمقضى فيها بالحبس 3 سنوات، و"محمد م. ح"- سن 23 ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، سبق إتهامه فى قضية "ضرب".

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش عيار 12مم ، و4 طلقات لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة"- الهاتف المحمول المستولى عليه).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهما ضُبطت السيارة.